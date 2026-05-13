10,4% річних у валюті на чек від 1000 грн: S1 REIT запускає фонд комерційної нерухомості

Інвестиційна компанія S1 REIT оголосила про старт продажу сертифікатів свого нового REIT-фонду — S1 Plaza Позняки. Це перший фонд комерційної нерухомості в портфелі компанії, який пропонує інвесторам щомісячну дивідендну дохідність та поріг входу, співставний із вартістю ОВДП.

Новий етап розвитку S1 REIT

Раніше компанія зосереджувалася виключно на сегменті житлової дохідної нерухомості (прибуткові будинки S1 ВДНГ та S1 Obolon). Запуск третього фонду — S1 Plaza Позняки — став логічним кроком у розширенні парасолькового бренду та наданні інвесторам можливості диверсифікувати капітал у різні типи активів.

"Ми очікуємо, що потенційних інвесторів приваблять не лише якісні характеристики об'єкта, а й суттєво нижчий поріг входу. Це найінклюзивніша пропозиція у нашому портфелі. Якщо для фондів S1 ВДНГ та S1 Obolon первинна інвестиція становить щонайменше 122 000 грн, то у новому фонді поріг входу значно нижчий — від 1 000 грн. Фактично це найдешевший вхідний квиток на ринок якісної комерційної нерухомості Києва. І цей квиток доступний майже будь-кому", — зазначає комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Економіка фонду та стійкість активу

В активах нового фонду — торговий центр площею біля 5 000 кв. м, що інтегрований у прибутковий будинок на понад 750 апартаментів біля метро "Позняки". Вибір формату "районного ТЦ" у межах щільної забудови є стратегічним рішенням.

Згідно з даними UTG, саме такі об'єкти демонструють найнижчу вакантність на столичному ринку — на рівні 6,5% (для порівняння: середня вакантність ТРЦ у Києві становить близько 13%). Наразі понад 60% площ S1 Plaza Позняки вже заброньовано великими торговельними мережами.

Ключові показники S1 Plaza Позняки:

Запланована дохідність: 10,4%* річних у валюті;

Поріг входу: від 1 000 грн (з можливістю доінвестування від 100 грн);

Виплати дивідендів: щомісячно з першого дня інвестування;

Загальний обсяг емісії: 600 млн грн.

Дохід ще до завершення будівництва

Однією з ключових особливостей нового фонду S1 Plaza Позняки є виплата дивідендів з першого місяця після інвестування, без очікування на введення об'єкта в експлуатацію. До завершення будівельних робіт дохідність забезпечується за рахунок капіталізації та ефективного управління активами фонду.

* Інвестиції у фонди S1 Reit захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів в майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтесь із регламентом та зверніться до фінансового консультанта.