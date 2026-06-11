001K виходить на ринок із нульовою комісією на обмін USDT в USDC напередодні дедлайну MiCA

Криптосервіс 001K запускає веб-платформу для обміну криптовалют і встановлює нульову комісію на своп USDT → USDC – в момент, коли ця конвертація стала обов'язковою для мільйонів користувачів у ЄС.

З набуттям чинності MiCA USDT опинився поза легальним обігом на регульованих платформах Євросоюзу: Tether не подав заявку на авторизацію від європейського регулятора. Більшість великих криптобірж провели делістинг USDT для користувачів із ЄС; 1 липня 2026 року закривається останнє вікно перехідного періоду.

USDC від Circle – єдиний USD-стейблкоїн з повною MiCA-авторизацією. Станом на середину 2025 року його капіталізація перевищила $50 млрд. Десятки регіональних платформ прийняли його як основний інструмент для виводу в євро.

Перехід у USDC обов'язковий – але несе приховані витрати. Популярні гаманці беруть за своп від 0,875% до 1% комісії. При доході $5 000 на місяць це від $528 до $600 на рік лише за конвертацію між стейблкоїнами. 001K усуває цю вартість: нульова комісія на USDT → USDC без прихованих спредів..

Платформа включає вбудований AML-модуль перевірки вхідних адрес, вивід у гривню від 5 до 15 хвилин, API для інтеграції та мультивиплати – до 30 адрес одночасно за 5 хвилин.

Платформа доступна за адресою https://app.001k.bot/uk/auth/login.