За добу енергетики відновили живлення для 7 тисяч споживачів

За добу з 3 на 4 січня енергетикам вдалось відновити живлення електроенергією для 7 022 споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Минулої доби енергетикам вдалось відновити живлення для 7 022 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо всіх споживачів раціонально споживати електроенергію протягом дня. Ощадливе споживання зменшує навантаження на енергосистему", – додали у повідомленні.

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