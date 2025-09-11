План не змінився: ЄС закриє двері для нафти і газу з РФ до 2028 року

Європейський Союз не змінює свій дедлайн щодо повної відмови від імпорту російських нафти і газу до 2028 року, заявив у четвер єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.

Про це повідомляє агентство Reuters.

ЄС готує правові пропозиції для повного припинення закупівель російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Заборона на короткострокові контракти запрацює вже з наступного року. США, втім, закликають Євросоюз розірвати енергетичні зв'язки з Москвою ще швидше.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні заявила, що ЄС розглядає можливість прискорення відмови від російських викопних ресурсів у рамках нових санкцій проти РФ.

Йоргенсен підкреслив, що його завдання - якнайшвидше забезпечити схвалення 2028-го плану країнами ЄС і Європарламентом, зазначивши, що цей процес окремий від санкцій.

"Це дуже амбітний план", - зазначив він. - "Якщо будуть інші способи посилити тиск на Росію, я теж їх підтримаю".

За словами чиновника, на зустрічі в Брюсселі санкції не обговорювалися. Білий дім раніше повідомляв, що президент США Дональд Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати нафту в Росії, щоб сприяти завершенню війни в Україні.

Райт, зі свого боку, заявив, що мета США - постачати союзникам більше енергоносіїв, щоб повністю витіснити російський газ: "Ми прагнемо звести імпорт російського газу до нуля, і головним замінником уже стали американські енергоекспорти".

Йоргенсен наголосив, що ЄС прагне рухатися максимально швидко, але в такий спосіб, що не призведе до зростання цін і перебоїв із постачанням. Для цього Європі доведеться збільшити закупівлі американського скрапленого природного газу.

Нагадаємо:

У Кремлі заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України. Це прозвучало після того, як США і Європейський Союз дали зрозуміти, що розглядають можливість нових економічних обмежень.

Трампа раніше повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Європейський Союз розглядає можливість більш швидкої відмови від російських викопних енергоносіїв у рамках нових санкцій проти Москви.