ЄС рекордно нарощує імпорт дизелю й авіапалива на тлі санкцій проти РФ

Імпорт дизельного пального та авіагасу в Європу прямує до рекордного місяця: трейдери запасаються на зиму та на тлі планів обмежити постачання нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Kpler, зібраними Bloomberg, майже 1,9 млн барелів поставок від експортерів з Індії, Саудівської Аравії та США надійшли до портів ЄС у період 1-20 жовтня. Якщо темп збережеться, закупівлі дизпального та авіапалива встановлять місячний рекорд.

План обмежити закупівлі палива від переробників російської нафти загрожує розхитати енергопостачання ЄС, потенційно спричиняючи чергове переформатування потоків у період зростання попиту на тепло в холодні місяці.

Тим часом тиск на окремі країни-експортери та трейдерів зріс після того, як США занесли до "чорного списку" російські енергогіганти "Роснафту" та "Лукойл".

Топменеджери індійських НПЗ - ключових покупців російської нафти - заявили, що нові санкції США практично унеможливлюють подальші поставки до великих переробників.

Насуваються обмеження імпорту пального до ЄС на тлі зупинок на НПЗ у регіоні - частина з них постійна, частина планова для ремонту - що тисне на внутрішні запаси.

Високі ціни на паливо водночас відкрили трейдерам змогу заробити на постачанні в Європу - так званий "відкритий арбітраж". Невизначеність щодо обмежень ЄС, які стартують у січні, додатково стимулює завезення пального до блоку.

