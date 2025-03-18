В Україні знижується споживання електроенергії

У вівторок, 18 березня, споживання електроенергії в Україні зменшилося завдяки сонячній погоді.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 9:30, його рівень був на 1,9% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня. Причина – ясна погода у більшості регіонів, що зумовлює високу ефективність побутових сонячних електростанцій", – зазначають в компанії.

Водночас у повідомленні йдеться, що вчора ввечері, 17 березня, зафіксували добовий максимум споживання – він перевищив показник п’ятниці, 14 березня, на 8,5%. Причиною стало суттєве похолодання.

"Сьогодні є необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години", – наголосили в "Укренерго" і закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 15:00 до 21:00.

Нагадаємо:

17 березня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 3,1% вищим, ніж в цей час попереднього дня.