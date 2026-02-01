Південь України посилили на 500 МВт після нічного ремонту лінії з Молдовою

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що вночі завершили ремонт високовольтної лінії електропередачі, яка з'єднує Україну з Молдовою.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За його словами, роботи завершили о другій годині ночі, що дозволило додатково залучити 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення південних регіонів.

Паралельно уряд нарощує темпи встановлення когенераційних установок. Напередодні у Київській області ввели в роботу установку потужністю 1,5 МВт, а вже наступного дня очікується запуск ще 1 МВт.

Загалом, за словами Шмигаля, лише протягом січня Київщина отримала близько 4,5 МВт нової генерації.

Міністр також зазначив, що уряд працює над максимальним спрощенням умов для розгортання власної генерації.