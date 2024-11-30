У неділю полегшать відключення електроенергії

У неділю, 1 грудня, енергетики з 13:00 до 22:00 будуть застосовувати одну чергу відключень електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Як повідомляють, обсяги відключень будуть такими:

13:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості застосовуватимуться графіки обмеження потужності з 08:00 до 13:00.

"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", – йдеться у повідомленні.

Час та обсяги відключень можуть змінюватися протягом доби.

Виправлено: відключення для споживачів розпочати діти з 13:00, а не з 08:00.

Довідка. Споживачі кожної області, що не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень у три черги означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень . кожної області .

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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