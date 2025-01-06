В Україні зростає споживання електроенергії через похолодання
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У понеділок 6 січня споживання електроенергії станом на ранок на 5,6% вище, ніж попереднього робочого дня – 3 січня.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Це пояснюється зниженням температури у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня", - йдеться у повідомленні.
У неділю 5 січня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й 4 січня.
Водночас енергетики попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.
"Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - додали в "Укренерго".