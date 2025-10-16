По всій Україні запровадили екстрені відключення світла
Увечері 16 жовтня за вказівкою "Укренерго" екстрені відключення світла запровадили по всій Україні.
Про це повідомляють регіональні обленерго та пресслужба "Укренерго"
Так, про аварійні відключення світла спочатку стало відомо в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській та Львівській областях.
Оновлено о 18:55. "Укренерго" повідомляє, що в усіх регіонах України застосовано аварійні відключення світла.
Також у всіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
17 жовтня застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане по всій Україні у період з 07:00 до 22:00.
Нагадаємо:
Українцям варто готуватися до дефіциту електроенергії та тривалих відключень узимку: 4 години без світла, дві - зі світлом.