Російські обстріли знеструмили споживачів у чотирьох областях

Через обстріли РФ знеструмлено частково споживачів у трьох областях, Донеччина - повністю без світла.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб'єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині", - йдеться у повідомленні.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт.

Нагадаємо:

На Донеччині в національній електромережі почалися аварійні відключення через ворожі удари по інфраструктурі. Вся область знеструмлена.