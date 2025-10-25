Україна вивела усі девʼять підконтрольних енергоблоків АЕС з ремонту – Буславець

Україна залучила до вироблення електроенергії усі девʼять енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній території.

Про це повідомила колишня очільниця міністерства енергетики Ольга Буславець.

За її словами, виробництво електроенергії ГЕС суттєво обмежено наявними потужностями і водним ресурсом. Виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ знизилось на тлі атак на енергетичну інфраструктуру і її руйнування.

Виробництво електроенергії ВДЕ (відновлювані джерела енергетики) на сезонному рівні і залежить від хмарності.

Водночас, за словами Буславець, наразі усі 9 енергоблоків АЕС, що контролюються Україною введені в експлуатацію.

"Сьогодні включено останній 9 енергоблок після планового ремонту", – йдеться у повідомленні.

