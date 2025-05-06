Україна шостий день лідирує за ціною електроенергії на ринку у ЄС

На ринку "на добу наперед" (РДН) України станом на 6 травня зафіксовано найвищий середньодобовий показник індексу ціни BASE, якщо порівняти з іншими країнами Євросоюзу – 6 277,52 грн/МВт-год.

Про це пише Telegram-канал DaM Europe із посиланням на ENTSOE, передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас найнижчий показник індексу BASE 6 травня склався на РДН Іспанії – 484,56 грн/МВт-год.

Таким чином, за даними ENTSOE, Україна, починаючи з 1 травня, шостий день поспіль утримує перше місце у Європі за ціною електричної енергії базового навантаження на внутрішньому спотовому ринку.

Перед тим, у кінці минулого місяця Україна лідирувала за цим значенням три дні поспіль 27-29 квітня, а загалом у квітні займала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН п'ять разів, у березні – щонайменше вісім.

Нагадаємо:

У квітні експорт електроенергії з України зріс до понад 150 тис. МВт-год, що майже вдвічі більше порівняно з попереднім місяцем.