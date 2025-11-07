Україна домовилася на 25 років про регулярні поставки газу США

Україна підписала меморандум з грецькою компанією Atlantic-see LNG Trade щодо регулярних поставок американського зрідженого природного газу через грецькі газові термінали.

Про це повідомив голова групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Йде мова про майбутні регулярні поставки американського газу в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", - пояснив він, додавши, що довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року.

На переконання Корецького, цей меморандум дозволить забезпечити стабільні поставки ЗПГ для України та інтегрує інфраструктуру в логістичний маршрут до Європи.

Крім того, домовленість створить сталу систему постачання та зберігання американського газу.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 17 жовтня планував попросити в нього газ та ППО.