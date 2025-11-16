На Одещині знеструмлення після атаки РФ

Російські загарбники атакували енергообʼєкти Одещини, в результаті чого в області є знеструмлення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Цієї ночі ворог знову завдавав ударів по енергооб'єктах Одещини. У регіоні є знеструмлення. Рятувальники ДСНС та енергетики вже приступили до відновлювальних робіт", – йдеться у повідомленні.

Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення, а у постраждалих районах розгорнуто пункти незламності.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що, попри активну роботу ППО, у ніч на 16 листопада ворожі ударні безпілотники пошкодили об'єкти енергетики, у тому числі сонячну електростанцію.

Нагадаємо:

У неділю 16 листопада в більшості регіонів України будуть застосовувати заходи обмеження споживання, графіки погодинних відключень діятимуть упродовж всієї доби обсягом від 1 до 3,5 черг.