Чи є проблеми зі світлом у метро Києва: відповідь метрополітену

У соцмережах повідомляли про проблеми зі світлом на станціях метро "Хрещатик" та "Арсенальна", проте у Київському метрополітені кажуть, що вони працюють у штатному режимі.

Про це ЕП розповіли у Київському метрополітені.

"Станції Київського метро, зокрема "Арсенальна" і "Хрещатик", працюють у штатному режимі і без перебоїв світла", - повідомили у пресслужбі.

Раніше, мережею ширилася інформація про те, що у Києві зникло світло на деяких станціях метро. Через це нібито утворилися великі черги.

