У Криму – рекордна паливна криза та черги на заправках
В окупованому Криму повідомили про "складну ситуацію" з пальним
ТАСС
В окупованому Криму повідомили про "складну ситуацію" з пальним, в мережі публікують відео з чергами на заправках.
Джерело: "Крим. Реалії", "Чп / Севастополь"
Деталі: Згідно з відео в соцмережах, ввечері 26 вересня і вранці 27 вересня утворилися довгі черги до заправок.
За даними російських ЗМІ, в Криму припинила продавати бензин половина АЗС.
"Крим.Реалії" пише, що ситуація з паливом погіршувалася два тижні.
Видання уточнює, що причиною є нова тактика українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями.
Окупаційна влада закликає "не створювати ажіотаж" і не купувати пальне "на винос".
ЗМІ повідомляють, що ця криза має рекордні масштаби.