У Криму – рекордна паливна криза та черги на заправках

В окупованому Криму повідомили про "складну ситуацію" з пальним

Українська правда

В окупованому Криму повідомили про "складну ситуацію" з пальним, в мережі публікують відео з чергами на заправках.

Джерело: "Крим. Реалії", "Чп / Севастополь"

Деталі: Згідно з відео в соцмережах, ввечері 26 вересня і вранці 27 вересня утворилися довгі черги до заправок.

За даними російських ЗМІ, в Криму припинила продавати бензин половина АЗС.

"Крим.Реалії" пише, що ситуація з паливом погіршувалася два тижні.

Видання уточнює, що причиною є нова тактика українських військових, які цього року зробили НПЗ своїми основними цілями.

Окупаційна влада закликає "не створювати ажіотаж" і не купувати пальне "на винос".

ЗМІ повідомляють, що ця криза має рекордні масштаби.