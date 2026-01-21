Понад 3000 будинків Києва отримають тепло: Кличко назвав, які саме та строк

У Києві вночі на 22 січня розпочнуть подачу теплоносія до будинків, які через обстріли та пошкодження інфраструктури двічі залишалися без опалення — 9 та 20 січня.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про 3260 будинків. Щоб тепло повністю дійшло до осель киян, орієнтовно потрібно близько двох діб.

Кличко також повідомив, що водопостачання у столиці відновили для всіх споживачів. Комунальники та енергетики продовжують роботи з відновлення тепла й електропостачання.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку 20 січня в Києві фіксували перебої зі світлом і водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишалися без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також був без води.