У Києві після атаки без тепла 5,6 тисячі багатоповерхівок
5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram
Пряма мова очільника міста: "Після цієї атаки на столицю без тепла 5 635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня".
Деталі: Мер нагадав, що станом на вечір 19 січня з 6 тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень росіянами критичної інфраструктури 9 січня.
"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої (20 січня – ред.) атаки поки без водопостачання", – зазначив Кличко, додавши, що комунальники та енергетики вже працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.
Передісторія:
- Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. За словами Кличка, у Дніпровському районі було влучання в нежитлові будівлі.