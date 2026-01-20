У Києві після атаки без тепла 5,6 тисячі багатоповерхівок

Українська правда

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова очільника міста: "Після цієї атаки на столицю без тепла 5 635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня".

Деталі: Мер нагадав, що станом на вечір 19 січня з 6 тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень росіянами критичної інфраструктури 9 січня.

"Лівий берег внаслідок сьогоднішньої (20 січня – ред.) атаки поки без водопостачання", – зазначив Кличко, додавши, що комунальники та енергетики вже працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян.

Передісторія: