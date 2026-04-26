У Харкові на тлі негоди зникло світло

У місті Харків стався майже повний блекаут, під час його навіть не працювало метро, про причини відключення світла поки не відомо.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

За повідомленням міської ради міста, "Укренерго" спільно з "Харківобленерго" зʼясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста.

На 17:02 у місті відновили курсування метро.

Через негоду в Україні 26 квітня загинули двоє людей, ще двоє поранені. Загалом рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.