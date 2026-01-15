У Харкові обстріл РФ зруйнував великий енергооб’єкт – Терехов

У Харкові внаслідок російського обстрілу було зруйновано великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює в режимі 24/7, на місці залучені аварійні служби та профільні фахівці.

Влада намагається мінімізувати наслідки ударів і зберегти керованість ситуації в місті.

Нагадаємо:

Від вечора 14 січня росіяни атакували Україну 82-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів; 61 дрон вдалося знешкодити, але є і влучання.

Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.