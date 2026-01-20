У Раді немає опалення та води після обстрілів: нардепи на дистанційці
Фото: Getty Images
У будівлі Верховної Ради після обстрілів відсутні опалення та вода, тому апарат парламенту сьогодні працюватиме дистанційно.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Конкретно у моєму кабінеті що так, то так опалення майже не було і десь +12 градусів", - повідомив він.
Нагадаємо:
5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.