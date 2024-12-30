Туреччина готова постачати електроенергію до Сирії та Лівану – Reuters

Туреччина заявила про готовність постачати електроенергію до Сирії та Лівану: урядові представники уже працюють у Сирії над розв'язанням енергетичних проблем країни.

Про це повідомив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

Туреччина, яка підтримувала повстанців у сусідній Сирії та сприяла поваленню Башара Асада цього місяця після 13-річної громадянської війни, відновила роботу свого посольства в Дамаску та вже провела переговори з новим фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

"Можливо, електроенергія, яка потрібна Сирії та Лівану, спочатку буде забезпечена експортом із Туреччини. Звісно, ми зможемо краще оцінити ситуацію після аналізу стану мережі передачі електроенергії", — сказав Байрактар журналістам у місті Шанлиурфа на південному сході Туреччини.

Делегація Міністерства енергетики Туреччини прибула до Дамаска в суботу. Як зазначав Байрактар раніше, обговорюватимуться можливості енергетичної співпраці, включаючи передачу електроенергії для зменшення дефіциту енергопостачання.

За його словами, довоєнна встановлена потужність електроенергії в Сирії становила 8 500 мегаватів, але зараз впала до приблизно 3 500 мегаватів.

"Переважна більшість людей задовольняють свої потреби в електроенергії за допомогою генераторів, тому потреба в електриці є надзвичайно серйозною", — додав Байрактар. Він зазначив, що турецька делегація також вивчає можливості використання сирійських ресурсів нафти та природного газу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара зробить усе необхідне для відновлення Сирії.

На сьогодні Туреччина вже забезпечує електропостачання в деяких частинах північної Сирії, де вона проводила чотири військові операції з 2016 року.