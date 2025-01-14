Танкер РФ встиг доставити газ до Іспанії перед санкціями США

Танкер зі зрідженим природним газом, що перевозив вантаж із російського термінала, на який минулого тижня наклали санкції США, прибув до Іспанії, скориставшись часовим проміжком перед набуттям чинності штрафних заходів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Танкер Cool Rover, що завантажився минулого місяця на експортному заводі ЗПГ "Портова" ПАТ "Газпром" на північному заході Росії, наразі пришвартувався на імпортному терміналі в Уельві, Іспанія, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

"Портова" був серед об’єктів, зазначених наприкінці минулого тижня в останніх і найжорсткіших санкціях Вашингтона проти Росії.

Відповідно до повідомлення Міністерства фінансів США від 10 січня, для операцій із використанням об’єкта "Портова" передбачено перехідний період, який триватиме до 27 лютого. Покупці мають різні інтерпретації щодо того, які операції охоплює цей період та до якого моменту він діє.

Нові санкції є останнім кроком США, спрямованим на стримування покупців ЗПГ від приймання імпорту та оплати Росії за паливо, аби обмежити здатність Москви фінансувати війну в Україні.

Цей імпорт ілюструє, як Європа все ще готова приймати ЗПГ із Росії, щоб задовольнити свій попит на паливо для опалення та електростанцій, попри поглиблення напруженості через війну в Україні.

Постачання ЗПГ із Росії до Європи минулого року досягли рекордного рівня.