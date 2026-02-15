США посилюють тиск на Іран: хочуть перекрити експорт нафти до Китаю

США планують нові кроки, щоб ускладнити експорт Іранської нафти до Китай та посилити тиск на Тегеран у переговорах щодо ядерної програми.

Про це з посиланням на співрозмовників в американському уряді повідомляє Axios.

За даними видання, Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу під час зустрічі в Білий дім 11 лютого домовилися посилювати економічний тиск на Іран.

Один із ключових напрямів — обмеження продажу нафти до Китаю, куди, за оцінками Білого дому, надходить понад 80% іранської сирої нафти.

У Вашингтоні вважають, що скорочення таких поставок може істотно вдарити по економіці режиму в Тегеран і змусити його до більших поступок на ядерних переговорах.

Джерела Axios також зазначають, що кампанія "максимального тиску" відбуватиметься паралельно з дипломатичними контактами та нарощуванням військової присутності США на Близькому Сході на випадок провалу переговорів.

Нагадаємо:

Раніше цього місяця Трамп підписав указ про посилення економічного тиску на Іран, який, зокрема, дозволяє рекомендувати запровадження тарифів до 25% для країн, що ведуть бізнес із Тегераном.