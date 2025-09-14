У США хочуть зробити санкції проти нафти РФ обов'язковими до ухвалення

Двоє американських законодавців заявили, що закликатимуть колег прив'язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії за війну проти України до обов'язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік уже кілька місяців просувають законодавство, яке передбачає запровадження санкцій проти Москви, якщо вона відмовиться вести переговори про мир з Україною. Заходи включають вторинні санкції проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти.

Лідери Сенату і Палати представників поки утримуються від винесення документа на голосування, оскільки президент Дональд Трамп не поспішає вводити нові санкції проти Росії. Замість цього він віддає перевагу введенню мит на товари з Індії, другого після Китаю найбільшого покупця російської нафти.

Обов'язковий до ухвалення фінансовий законопроект, відомий як резолюція про продовження фінансування (Continuing Resolution, CR), може дати ініціаторам шанс просунути санкційний пакет.

"Цього тижня ми закликатимемо колег з обох партій приєднатися до нас, щоб просунути це законодавство і встати на захист свободи від тиранії", - ідеться в заяві Грема і Фіцпатріка - "Час має вирішальне значення".

Законодавці похвалили Трампа за його заяву в суботу про готовність США запровадити нові енергетичні санкції проти Росії, але тільки за умови, що всі країни НАТО припинять купувати російську нафту і вживуть аналогічних заходів.

"Ми переконані, що поєднання санкцій і мит разом із продажем високотехнологічної американської зброї Україні є ключем, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів для справедливого і почесного миру", - додали вони.

Білий дім поки що не прокоментував намір законодавців домогтися включення санкцій до резолюції про продовження фінансування.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social повідомив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.