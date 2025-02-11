SPP Development Ukraine запустила нову сонячну електростанцію на деокупованій території

"Світло завжди перемагає темряву" – і цю перемогу наближають ті, хто створює надійні, сучасні енергетичні рішення. Компанія SPP Development Ukraine зробила свій внесок у цю боротьбу, запустивши нову сонячну електростанцію на Київщині.

Від планів до дій: відновлення енергетики на деокупованих територіях

Ця електростанція збудована у громаді, що значно постраждала під час окупації Київщини росіянами. Після звільнення сотні людей залишилися без стабільного електро- та водопостачання, змушені шукати шляхи для відновлення нормального життя.

Проєкт цього енергетичного об'єкта розробили ще до лютого 2022 року, але повномасштабне вторгнення поставило його на паузу. Втім, керівництво компанії прийняло рішення піти назустріч непростим викликам та відновити реалізацію попри всі проблеми.

"Проєкт станції був розроблений ще до війни, і ми вирішили реалізувати його саме зараз, у місці, де він найбільш необхідний", – зазначає Роман Петрученко, співзасновник групи компаній SPP Development Ukraine.

Технічні рішення та прогноз ефективності

Будівництво нової сонячної електростанції було завершене, і вже в січні 2025 року об’єкт виробив свою першу електроенергію. Станція оснащена сучасними монокристалічними N-Type TOPCon фотомодулями, які забезпечують найвищу ефективність виробітку.

Крім того, використання подвійного скла та анти-PID захисту гарантує довговічність генерації, навіть за складних погодних умов.

Окрему увагу компанія приділяє прогнозуванню генерації: для оцінки та планування роботи використовується система прогнозування обсягів відпуску електроенергії, що відповідає нормативним вимогам України та забезпечує стабільність постачання.

SPP Development Ukraine наразі будує нові генеруючі потужності в регіоні. Введення станцій в експлуатацію заплановане на травень 2025 року, що сприятиме збільшенню постачання енергії для громад.

Відновлення енергетики – ключ до безпеки України

Масовані удари по критичній інфраструктурі та блекаути стали для України новою реальністю. Відновлення традиційної генерації займає багато часу, а подекуди атаковані об’єкти неможливо відбудувати.

Саме тому розвиток розгалуженої мережі відновлюваних джерел енергії є стратегічним рішенням. Будівництво нових об’єктів – це не лише стабільність енергопостачання, а й створення нових робочих місць.

"Сьогодні ми не просто будуємо відновлювану енергетику, а створюємо надійний фундамент для майбутньої енергетичної безпеки України", – зазначає Надія Петрученко, співзасновниця SPP Development Ukraine.

Майбутнє України – відновлювана енергетика

Нинішній період відновлення – найкраща можливість для енергетичної трансформації. Україна має усі умови для розвитку сонячної, вітрової та гібридної генерації, а бізнес-спільнота вже активно впроваджує нові рішення.

Приклад SPP Development Ukraine демонструє: навіть у складних умовах можливо будувати сучасну, незалежну енергетичну систему.