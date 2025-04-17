Ціни на нафту відреагували на нові санкції США проти Ірану

Ціни на нафту зросли в четвер через очікування дефіциту постачання, оскільки США посилили санкції проти Ірану, щоб обмежити торгівлю їхньою нафтою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 55 центів (0,8%) — до $66,40 за барель, а американська WTI подорожчала на 66 центів (1,1%) — до $63,13.

Обидва еталони у середу зросли на 2% і досягли найвищих рівнів з 3 квітня, і наразі на шляху до першого тижневого зростання за останні три тижні. Четвер — останній торговий день тижня перед Великодніми святами.

"Зростання має кілька причин — інвестори, які закривали короткі позиції, ослаблення долара (що робить нафту дешевшою для купівлі), і тиск США на Іран", — пояснив аналітик ринку IG Тоні Сайкамор. Він додав, що WTI може знову піднятися до $65–$67 за барель, але подальше зростання буде складним.

"Якщо припустити, що економіка США залишиться на тому ж рівні або трохи впаде протягом наступних двох кварталів, а зростання ВВП Китаю знизиться до 3–4%, це не дуже добре для нафти", — сказав Сайкамор.

Адміністрація президента Дональда Трампа в середу оголосила нові санкції, спрямовані на експорт іранської нафти, зокрема проти китайського невеликого нафтопереробного заводу, посилюючи тиск на Тегеран на тлі переговорів щодо ядерної програми Ірану.

До побоювань щодо пропозиції додалась і заява ОПЕК, що Ірак, Казахстан та деякі інші країни надали оновлені плани скорочення видобутку, щоб компенсувати його перевищення.

"Ці чинники могли вплинути на настрої — хоча іранський обсяг видобутку не критичний, а квоти ОПЕК часто порушуються, ці новини задали позитивний тон", — зазначив Майкл Маккарті, директор онлайн-платформи інвестицій Moomoo.

Також підтримку ринку надали значні скорочення запасів бензину і дистилятів у США та менше, ніж очікувалось, зростання запасів сирої нафти. За словами Маккарті, раніше ринки продавали нафту через побоювання масового зростання постачання з США, але тепер падіння обсягів переробки вказує на можливі "вузькі місця" у постачанні.