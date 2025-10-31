В "Укренерго" показали графіки відключень на 1 листопада
1 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом 0,5 черги.
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.
В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.