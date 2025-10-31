В "Укренерго" показали графіки відключень на 1 листопада

1 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Графіки передбачають погодинні відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом 0,5 черги.

Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.