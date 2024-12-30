Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЄС заборонити імпорт скрапленого газу з Росії.

Про це міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Так Сибіга відреагував на публікацію видання Financial Times, у якій йдеться, що протягом 2024 року країни ЄС імпортували рекордний обсяг російського скрапленого газу.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства назвав це "неприйнятним".

"Імпорт російського СПГ до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів. На ринку достатньо СПГ, щоб не фінансувати злочинний російський режим з його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, десять держав – членів Європейського Союзу запропонували посилити санкції проти енергетичного сектора Росії, зокрема скрапленого природного газу, та установ, які допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Європейська правда