Російські нафтові судна полюють за новими прапорами, щоб сховатися від санкцій

Частина російського нафтового танкерного флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, оскільки санкції США та Великої Британії чинять тиск на судноплавну мережу Москви.

Про це пише Bloomberg.

Барбадоський судновий реєстр повідомив, що до кінця місяця він звернеться до 46 суден з проханням зняти прапор країни через санкції Великої Британії. Чотирнадцять з них також підпадають під санкції США.

Крім того, раніше цього місяця судновий реєстр Панами повідомив, що почав викреслювати зі списку 68 суден, які перебувають під санкціями США.

Хоча всі кораблі, ймовірно, знайдуть нові прапори, багато суден, які обслуговують інтереси Москви, неодноразово були змушені перемикнутися на незвичних постачальників послуг з 2022 року. Це свідчить про руйнівний вплив санкцій на розгалужену логістичну систему, яка допомагає підтримувати нафтові потоки і військову машину Росії в робочому стані. Останні кроки слідують за наймасштабнішими санкціями проти російського експорту, запровадженими на початку цього місяця.

Плавання під прапором Барбадосу стало переворотом для російського судноплавства, оскільки це одна з найавторитетніших країн у світі, що реєструє судна.

Нагадаємо:

Російські нафтові компанії зазнали нового удару на ринку Індії, яка після початку повномасштабної війни суттєво нарощувала закупівлі барелів у РФ і стала їх другим найбільшим імпортером барелів у РФ після Китаю.

Вартість перевезення російської нафти сорту ESPO до Китаю різко зросла, досягнувши майже п'ятикратного збільшення порівняно з рівнем до введення останніх санкцій США проти РФ.