Росіяни знову атакували енергетику Чернігівщини, низка громад без світла

Українська правда.

Вдень 16 листопада Міненерго повідомило про нові обстріли росіян енергетичної інфраструктури Чернігівської області.

Джерело: Міненерго

Дослівно: "Ворог знову атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

Знеструмлена частина громад регіону".

Деталі: Скільки людей без світла – не повідомляється.

Нагадаємо: Декілька годин тому влада повідомляла, що низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах була без світла через обстріли напередодні.