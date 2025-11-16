Росіяни знову атакували енергетику Чернігівщини, низка громад без світла
Ілюстративне фото
ДСНС
Вдень 16 листопада Міненерго повідомило про нові обстріли росіян енергетичної інфраструктури Чернігівської області.
Джерело: Міненерго
Дослівно: "Ворог знову атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.
Знеструмлена частина громад регіону".
Деталі: Скільки людей без світла – не повідомляється.
Нагадаємо: Декілька годин тому влада повідомляла, що низка населених пунктів у Ніжинському і Прилуцькому районах була без світла через обстріли напередодні.