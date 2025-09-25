РФ готує запуск нового газового підсанкційного родовища – все заради Китаю

Росія розраховує почати видобуток природного газу на новому проєкті "Сахалін-3" у 2028 році, щоб постачати газ до Китаю і для внутрішніх потреб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко також зазначив, що енергетичний гігант "Газпром" разом із місцевою владою готує план будівництва на півдні Сахаліну заводу з переробки газового конденсату для виробництва авіапального, дизеля і нафтового бензину (нафти).

Через кризу у відносинах із Заходом, спричинену війною проти України, Росія активно переорієнтує свої нафтогазові експортні потоки - ключове джерело бюджетних доходів - з Європи на Азію.

Один із нових газопроводів до Китаю, який має транспортувати газ Далекосхідним маршрутом із Сахаліну, планується запустити 2027 року. Його проєктна потужність зросте з початкових 10 до 12 мільярдів кубометрів газу на рік.

"Ми пов'язуємо перспективи розвитку галузі з реалізацією проєкту "Сахалін-3". Його запуск заплановано на 2028 рік. Цей газ планується експортувати в Китай, а також використовувати для потреб Далекого Сходу", - цитують Лимаренка.

Проєкт "Сахалін-3" включає Південно-Киринське родовище, яке США ще 2015 року внесли до санкційного списку за роль Москви в українській кризі. Це родовище є частиною Киринського блоку в Охотському морі і містить не тільки газ, а й нафту. Санкції стосуються розвідки або видобутку нафти і газу на російському шельфі.

За даними "Газпрому", запаси Південно-Киринського родовища оцінюють у 711,2 млрд кубометрів природного газу, 111,5 млн тонн газового конденсату і 4,1 млн тонн нафти.

Нагадаємо:

Китай створює систему для регулярного імпорту зрідженого природного газу (ЗПГ) із російського проєкту, який перебуває під санкціями США.