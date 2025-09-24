Москва і Тегеран уклали ядерний союз: збудують нові АЕС для Ірану
Росія та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Ірані малих атомних електростанцій.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Документ підписали глава "Росатому" Олексій Ліхачов та керівник Організації з атомної енергії Ірану, віцепрезидент країни Мохаммад Есламі під час зустрічі в Москві.
Раніше цього тижня Есламі заявив іранським державним ЗМІ, що планується збудувати вісім атомних електростанцій, щоб до 2040 року досягти потужності 20 ГВт.
Нині Іран має лише одну діючу АЕС — у південному місті Бушер потужністю близько 1 ГВт, яку також побудувала Росія.
Москва підтримує тісні відносини з Тегераном і засудила удари США та Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах, які проводилися для недопущення створення Тегераном ядерної зброї.
Нагадаємо:
Росія та Іран підписали у січні 2025 року Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.
Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.