Москва і Тегеран уклали ядерний союз: збудують нові АЕС для Ірану

Росія та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Ірані малих атомних електростанцій.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Документ підписали глава "Росатому" Олексій Ліхачов та керівник Організації з атомної енергії Ірану, віцепрезидент країни Мохаммад Есламі під час зустрічі в Москві.

Раніше цього тижня Есламі заявив іранським державним ЗМІ, що планується збудувати вісім атомних електростанцій, щоб до 2040 року досягти потужності 20 ГВт.

Нині Іран має лише одну діючу АЕС — у південному місті Бушер потужністю близько 1 ГВт, яку також побудувала Росія.

Москва підтримує тісні відносини з Тегераном і засудила удари США та Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах, які проводилися для недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

Нагадаємо:

Росія та Іран підписали у січні 2025 року Угоду про стратегічне партнерство, яка включає посилене військове співробітництво, що може допомогти Росії у веденні війни проти України.

Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.