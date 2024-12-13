Росія остаточно програла касацію у "кримському" позові "Нафтогазу"

Верховний суд Нідерландів відхилив касаційну скаргу Росії на арбітражне рішення про незаконне захоплення активів групи "Нафтогаз" у Криму.

Про це повідомила пресслужба української компанії.

"Нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав РФ у 2023 році виплатити 5 млрд дол компенсації за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року.