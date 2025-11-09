У Міненерго розповіли про зміну тактики атак РФ по енергетиці України

РФ змінила тактику атаки по енергетиці і намагається одночасно бити по генерації і мережі розподілу електроенергії.

Про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається завдавати ударів одночасно як по об'єктах генерації, так і по мережах систем передачі і систем розподілу електричної енергії", - сказав Некрасов.

За його словами, наразі робота системи поступово стабілізується, але на повне відновлення потрібен час.

Некрасов зазначив, що у більшості регіонів країни після атаки 8 листопада вимушено застосовуються погодинні відключення, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Найскладніша ситуація залишається у Харківській, Сумській і Полтавській областях. Там одночасно діють до трьох черг погодинних відключень.

Нагадаємо:

Вночі 8 листопада російська армія нанесла наймасованіший удар по ТЕС "Центренерго" з початку війни.