РФ вперто розширює газовий завод в Арктиці, який нікому не потрібен

Новітній російський завод із виробництва скрапленого природного газу (СПГ) в Арктиці почав роботу другої виробничої лінії, попри жорсткі західні санкції.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Проєкт Arctic LNG 2, один із головних для Кремля, зупинив масштабне виробництво у жовтні через санкції, які зменшили попит за кордоном, а також через накопичення криги, що ускладнило прибуття суден.

Минулого літа завод таки зміг відправити кілька партій газу, але жодна з них не знайшла покупців.

Попри обмеження в постачанні обладнання та нестачу технічних фахівців, проєкт продовжує розвиватися — як повідомляють обізнані джерела, на другій лінії (Train 2) вже отримано перші об'єми пального.

США запровадили санкції проти енергетичного сектору Росії після вторгнення в Україну, що стало серйозним ударом по планах президента Володимира Путіна зміцнити позиції Росії на світовому ринку СПГ.

Найбільшим акціонером заводу є компанія Новатек. Минулого місяця спостерігалося факельне спалювання газу на об'єкті, але поки невідомо, чи почалося повноцінне виробництво СПГ.

Друга виробнича лінія, або "Train 2", має річну потужність 6,6 мільйона тонн. Нещодавно її запуск був затверджений регіональною владою.

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Нагадаємо:

Підсанкційний газовий термінал Arctic LNG 2 у Росії призупинив процес скраплення природного газу у жовтні 2024 року через обмеження, пов'язані з західними санкціями, які ускладнюють транспортування та продаж продукції.