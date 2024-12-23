РФ нарощує свій вплив, будуючи понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном – FT

Росія будує понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном, щоб задовольнити зростальний попит на енергію, зумовлений штучним інтелектом і ринками, що розвиваються.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Росія подвоює зусилля, щоб посилити глобальний вплив шляхом розширення ядерного флоту, будуючи станції у Бангладеш, Китаї, Єгипті, Індії, Ірані та Туреччині.

"Ми будуємо понад 10 різних блоків по всьому світу. Нам потрібно багато енергії. Ми не зможемо забезпечити її без використання ядерної енергії", – заявив представник Путіна Борис Тітов.

За його словами, РФ очікує значного попиту на ядерну енергію з боку країн, що розвиваються, які прагнуть отримати чистіші джерела енергії, а також з боку технологічних компаній, які використовують штучний інтелект у центрах оброблення даних.

Російський портфель закордонних ядерних проєктів, включно з будівництвом реакторів, постачанням палива й іншими послугами, охоплює 54 країни.

Росія також планує побудувати завод із малими модульними реакторами в Узбекистані, а з хунтою Буркіна-Фасо вона підписала угоду на 2023 рік.

Вашингтон і ЄС прагнуть знизити залежність від російського ядерного палива, але Угорщина й Словаччина виступають проти санкцій у цій сфері.

За винятком Угорщини, більшість східноєвропейських країн після початку повномасштабної війни в Україні підписали контракти на постачання палива, розробленого американською компанією Westinghouse.

Нагадаємо:

Російська атомна корпорація "Росатом", попри санкції на економіку країни, бере участь у будівництві понад третини нових реакторів по всьому світі.