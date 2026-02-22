В "Укренерго" розповіли про наслідки атаки РФ по енергетиці України

22 лютого Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по енергетиці України, є знеструмлення у 6 регіонах.

Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії зазначили, що внаслідок цієї атаки, а також через обстріли вздовж лінії фронту, станом на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи, а енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

В "Укренерго" також нагадали, що у більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії. Час можливих знеструмлень за конкретною адресою радять уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергетики закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією: по можливості обмежити використання потужних приладів, не вмикати кілька енергоємних пристроїв одночасно та переносити такі процеси на нічний час — після 23:00.

