В "Укренерго" розповіли про наслідки атаки РФ по енергетиці України
22 лютого Росія здійснила комбіновану ракетно-дронову атаку по енергетиці України, є знеструмлення у 6 регіонах.
Про це повідомили в "Укренерго".
У компанії зазначили, що внаслідок цієї атаки, а також через обстріли вздовж лінії фронту, станом на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.
Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи, а енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
В "Укренерго" також нагадали, що у більшості регіонів України діють заходи обмеження споживання електроенергії. Час можливих знеструмлень за конкретною адресою радять уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Енергетики закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією: по можливості обмежити використання потужних приладів, не вмикати кілька енергоємних пристроїв одночасно та переносити такі процеси на нічний час — після 23:00.
Нагадаємо:
Вранці 22 лютого по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, а також через загрозу балістики з півдня і півночі та російських дронів.