Прибуток Оператора ГТС України впав

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення зберегти чинні тарифи на тепло для мешканців столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Для побутових споживачів тепло з київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства "Київтеплоенерго" коштуватиме 969,89 грн/Гкал щонайменше до завершення воєнного стану та ще протягом шести місяців після нього.

Відповідна постанова була ухвалена під час засідання комісії 8 квітня. Вона вносить зміни до раніше прийнятого документа №2728 від 22 грудня 2021 року, який регламентує тарифи для ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Після завершення пільгового періоду вартість тепла для населення

НКРЕКП одразу підвищила тарифи на тепло для інших споживачів на 5,6%. Тепер вартість 1 Гкал тепла становить: для релігійних організацій — 2075,78 грн, для бюджетних установ — 2075,68 грн, для інших споживачів — 2076,00 грн.

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