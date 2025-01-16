Польща скоротить імпорт зрідженого газу РФ на 80% на тлі санкцій

Польща, найбільший імпортер російського зрідженого газу (ЗВГ), цього року скоротить закупівлі приблизно на 80% через західні санкції проти РФ за війну в Україні.

Про це повідомила Польська асоціація ЗВГ (POGP), пише Reuters.

За прогнозами POGP, обсяги імпорту з Росії зменшаться до близько 20 тисяч тонн на місяць порівняно із середніми 100 тисячами тонн на місяць у 2024 році. Це стало наслідком впровадження санкцій ЄС на російський ЗВГ з 20 грудня.

Санкції не поширюються на певні види ЗВГ, такі як бутан і ізобутан, які переважно використовуються як сировина для виробництва інших нафтохімічних продуктів. Інші види ЗВГ здебільшого використовуються як паливо для автомобілів і опалення.

Щоб компенсувати дефіцит, Польща збільшить імпорт ЗВГ через порти та автотранспорт із таких країн, як Німеччина та Нідерланди, зазначає POGP.

За даними LSEG, у 2024 році Польща вже збільшила морський імпорт ЗВГ на 5%, до 1,14 мільйона тонн, передбачаючи санкції.

Постачання з США та Великої Британії також значно зросли, тоді як морський імпорт зі Швеції знизився.