Ощадбанк та ЄБРР запустили "зелені" кредити для українців: хто вже отримав гроші

Ощадбанк у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запустив нову програму підтримки енергоефективності для фізичних осіб – ESSF. У рамках програми Ощаду "Нова енергія" вже видано дві перші позики. ESSF – програма, що допомагає українцям отримати фінансування на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання, які генерують електроенергію з альтернативних джерел.

Основні умови кредитування передбачають:

суму кредиту до 1 000 000 грн;

строк до 60 місяців;

процентну ставку 21,1%;

відсутність застави.

Головною перевагою програми є можливість отримання інвестиційних заохочень (кешбеків) від ЄБРР. Фізичні особи можуть розраховувати на кешбек в обсязі 15%, а для пільгових категорій та членів їхніх родин передбачено додатковий кешбек 10%.

Першими учасниками програми стали мешканці Кропивницького та Львова.

Позичальник із Кропивницького, член сім’ї учасника бойових дій, підприємець, отримав 1 млн грн на енергоефективне обладнання. Завдяки пільговим умовам йому повернуть 25% суми кредиту.

Клієнтка зі Львова, яка працює у фінансовому секторі, отримала 500 тис. грн і скористається кешбеком 15%.

"Запуск цієї програми є надзвичайно важливим кроком у підтримці українців у складний період. Ми допомагаємо нашим клієнтам стати енергонезалежними, а також сприяємо розвитку екологічно чистих технологій в Україні. Найкращі пільгові умови за програмою надаються, зокрема, ветеранам та їхнім родинам – це вияв нашої вдячності", – зазначив Антон Тютюн , заступник голови правління Ощадбанку.

Програму створено для того, щоб українці могли не лише забезпечити свої домівки стабільним електропостачанням, а й отримати додатковий дохід від продажу надлишкової енергії за "зеленим" тарифом.