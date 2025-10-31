ОПЕК+ ймовірно підвищить видобуток нафти у грудні

Країни ОПЕК+ у неділю, ймовірно, погодять ще одне підвищення цілей із видобутку нафти на грудень.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Група пом'якшує курс на відновлення частки ринку на тлі прогнозів профіциту поставок наступного року.

Від квітня ОПЕК+ підняла цілі видобутку більш ніж на 2,7 млн бар./добу (близько 2,5% світової пропозиції), але з жовтня та листопада сповільнила темп до +137 тис. б/д через очікування надлишку.

Нові західні санкції проти члена ОПЕК+ Росії ускладнюють переговори, адже Москві може бути важко ще більше наростити видобуток.

Вісім учасників - Саудівська Аравія, Росія, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир - у неділю мають погодити підвищення грудневої цілі ще на 137 тис. б/д, сказали три джерела. Четверте джерело припустило можливу паузу.

Ціни на нафту 20 жовтня впали до п'ятимісячного мінімуму близько $60/бар., але відтоді відновилися до $65 на тлі санкцій проти РФ та оптимізму щодо торговельних перемовин.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у вівторок 28 жовтня трохи знизилися: намір ОПЕК підвищити видобуток компенсував оптимізм щодо потенційної торговельної угоди між США та Китаєм.