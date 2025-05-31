ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти в липні на 411 000 барелів на добу

ОПЕК+ домовилася про збільшення видобутку нафти в липні на 411 000 барелів на добу (б/д), як і в травні та червні, група найбільших у світі нафтовидобників продовжує відновлювати постачання швидше, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє Reuters.

Вісім країн ОПЕК+ з травня збільшують видобуток швидше, ніж було заплановано, незважаючи на те, що додаткова пропозиція тисне на ціни. Стратегія лідерів групи, Саудівської Аравії та Росії, частково спрямована на покарання союзників, які перевищують обсяги видобутку, та на відновлення частки ринку, повідомляє Reuters.

Вісім країн домовилися про збільшення видобутку в липні під час онлайн-зустрічі в суботу 31 травня.

У заяві, опублікованій після зустрічі, ОПЕК+ назвала «стабільні глобальні економічні перспективи та поточні здорові фундаментальні показники ринку, що відображаються в низьких запасах нафти», як причину для збільшення видобутку в липні.

Хоча вісім країн блоку збільшують пропозицію, деяких просять стримати це збільшення, щоб компенсувати надмірне виробництво в минулі місяці.

Казахстан у четвер заявив, що не буде скорочувати видобуток, що викликало спекуляції про те, що ОПЕК+ може піти на підвищення у липні, яке перевищить 411 000 барелів на добу.

Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму в квітні, опустившись нижче 60 доларів за барель після того, як ОПЕК+ заявила про потрійне збільшення видобутку в травні, а тарифи президента США Дональда Трампа викликали занепокоєння щодо слабкості світової економіки. У п'ятницю ціни закрилися трохи нижче 63 доларів.