ОПЕК+ готується до нового стрибка видобутку нафти з жовтня

ОПЕК+ планує в неділю узгодити нове підвищення видобутку нафти, але, ймовірно, сповільнить темпи зростання з жовтня порівняно з останніми місяцями через зниження світового попиту, повідомили іракський чиновник і джерела в ОПЕК+.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Альянс, до якого входять країни ОПЕК, Росія та інші союзники, з квітня змінив стратегію скорочення видобутку і вже збільшив квоти приблизно на 2,5 млн барелів на добу. Це відповідає близько 2,4% світового попиту і мало на меті посилити частку на ринку під тиском президента США Дональда Трампа, який вимагав нижчих цін на нафту.

Утім, ці кроки не суттєво знизили ціни: нафта тримається близько $66 за барель завдяки західним санкціям проти Росії та Ірану, що стимулює конкурентів, наприклад США, нарощувати видобуток.

Рішення в неділю про підвищення видобутку з жовтня - яке обговорять на онлайн-засіданні групи о 12:30 GMT - означатиме дострокове згортання другої хвилі скорочень на 1,65 млн барелів на добу більш ніж на рік раніше за графік, після того, як з квітня було вже повністю скасовано перший етап скорочень.

Іракський делегат в ОПЕК Мохаммед аль-Наджджар заявив журналістам у Багдаді, що очікуване зростання становитиме 130-140 тис. барелів на добу. Два інших джерела зазначили, що попередньої домовленості досягнуто про збільшення щонайменше на 135 тис. барелів, а третє джерело додало, що приріст може бути більшим - у межах 200-350 тис. барелів.

На серпневій зустрічі ОПЕК+, який видобуває приблизно половину світової нафти, вже ухвалив збільшення виробництва на 547 тис. барелів на добу у вересні.

Ф'ючерси на Brent у п'ятницю закрилися на рівні $65,50 за барель (мінус 2,2%) через слабкий звіт із зайнятості в США та очікування підвищення видобутку ОПЕК+. Це все ж вище, ніж мінімум у $58 у квітні 2025 року.

Зростання видобутку OPEC+ відстає від заявлених планів, оскільки більшість учасників працює майже на повну потужність. Тільки Саудівська Аравія і ОАЕ реально здатні додати значні обсяги, підтверджують аналітики і дані.

Наразі ОПЕК+ утримує два рівні скорочень: 1,65 млн барелів на добу від восьми країн і ще 2 млн барелів від усього альянсу, які мають діяти до кінця 2026 року.

