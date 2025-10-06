Новини 6 жовтня: вибухи поблизу ЗАЕС, Зеленському складно спрогнозувати, що буде зі світлом

Про що сьогодні говорили?

Про ЗАЕС: 6 жовтня команда МАГАТЕ на ЗАЕС чула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів поблизу станції.

Про OnlyFans: Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн грн.

Про monobank: Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) оголосив про інвестицію в IT-холдинг "Fintech-IT Group" (розробника екосистеми mono), за оцінкою, у понад 1 мільярд доларів.

Про бюджет-2025: Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонує збільшити загальний план видатків у 2025 році на 317 млрд грн – ці кошти підуть на потреби сектору безпеки та оборони.

Про світло: Україна буде готовою до всіх викликів, які виникають через російські удари по енергетиці. Але сьогодні важко прогнозувати, що буде з нею надалі.

Ексклюзиви ЕП

США зняли санкції з літаків Білорусі: чи стане Мінськ хабом деталей для російських літаків?

У вересні США послабили санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", які були запроваджені у 2022 році. Як це вплине на авіагалузь Білорусі та чи отримає Росія запчастини для своїх літаків?