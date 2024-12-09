Норвезький енергогігант йде з Азербайджану та Нігерії після 30 років діяльності

Норвезька енергокомпанія Equinor завершила запланований продаж своїх активів у Нігерії та Азербайджані за загальну суму до $2 мільярдів, завершивши вихід із цих двох країн після приблизно 30 років діяльності.

Про це пише агентство Reuters.

Продажі, вперше оголошені у 2023 році та завершені останніми тижнями, збільшать грошовий потік у четвертому кварталі. Цей крок відповідає стратегії Equinor з оптимізації міжнародного портфеля, зазначено в заяві.

"Ці виходи дозволяють нам інвестувати більше у країни, де Equinor може створювати найбільшу додану вартість, і будувати більш сфокусований та стійкий міжнародний портфель," – заявили у компанії, не уточнюючи деталей.

Equinor раніше повідомляла, що планує збільшити міжнародний видобуток на приблизно 100,000 барелів нафтового еквівалента на день до 2030 року за рахунок запуску нових родовищ у Бразилії, Великій Британії та США.

У Нігерії Equinor продала свої активи, зокрема 20,21% частку у нафтовому родовищі Agbami, яке експлуатує Chevron, компанії Chappal Energies за суму до $1,2 мільярда, з яких $710 мільйонів виплачено грошима, а решта – у вигляді умовних платежів. Компанія не уточнила, як ринкові ціни та інші фактори можуть вплинути на ці умовні платежі.

В Азербайджані Equinor продала:

7,27% частку у родовищі Азері-Чираг-Гюнешлі (ACG),

8,71% частку в нафтопроводі Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC),

50% частку в проєкті "Карабах".

Покупцями стали державна компанія Азербайджану SOCAR та індійська ONGC. Загальна сума угоди склала $745 мільйонів.