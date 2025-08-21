Українська правда
Норвегія заявила про найбільше нафтове відкриття десятиліття

Артур Крижний — 21 серпня, 13:00
Getty Images

Норвезький оператор нафтових родовищ Aker BP та його партнери повідомили про значне нафтове відкриття, яке додасть значні нові ресурси до їхнього родовища Yggdrasil у Північному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначили в заяві, кампанія розвідки Omega Alfa призвела до відкриття обсягу, що підлягає видобутку, який оцінюється між 96 мільйонами та 134 мільйонами барелів нафтового еквівалента.

"Omega Alfa — одне з найбільших комерційних відкриттів в Норвегії за останнє десятиліття", — заявив генеральний директор Aker BP Карл Джонні Херсвік, додавши, що компанії будуть шукати можливості для розширення ресурсів у цьому районі.

Відкриття було здійснене на трьох окремих ліцензіях. На двох з них Aker BP володіє часткою 47,7%, Equinor (EQNR.OL) — 40%, а польська компанія Orlen (PKN.WA) має залишкові 12,3%. На третій ліцензії Aker BP має 38,16%, Equinor — 32%, Petoro — 20%, а Orlen — 9,84%.

Нагадаємо:

Central European Petroleum (CEP) повідомила про відкриття найбільшого родовища нафти в Польщі — Wolin East у Балтійському морі.

