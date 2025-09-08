Німеччина продовжила контроль над активами "Роснефти" до березня

Уряд Німеччини продовжив до 10 березня наступного року довірче управління німецькими активами російської нафтової компанії "Роснефть".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це вже шосте продовження такого управління, яке потрібно поновлювати кожні пів року, і рішення ухвалили напередодні крайнього терміну цього тижня.

Під контроль держави потрапили частки "Роснефті" в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo та Bayernoil у вересні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Берлін досі утримується від повної націоналізації, обравши шлях фактичного контролю через довірче управління, при цьому юридичне право власності залишається за Росією.

"Роснефть", найбільший виробник нафти в Росії, намагалася продати свої німецькі активи, зокрема 54,17% у НПЗ Schwedt, однак переговори з потенційними покупцями, включно з Катаром, поки що виявилися безрезультатними.

Нагадаємо:

Російський нафтовий гігант "Роснєфть" у березні 2024 року почав продаж своїх німецьких активів, прагнучи завершити процес до вересня.