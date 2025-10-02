Нігерія втратила 16% видобутку нафти й 20% генерації електроенергії за 3 дні: причина

Нігерія зазнала значних втрат видобутку нафти й газу після триденного страйку нафтовиків, який загрожував перекрити постачання нафти на нафтопереробний завод Dangote, доки акцію не було припинено.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільший в Африці виробник нафти втратив 283 тис. барелів нафти на добу вже в перші 24 години страйку, організованого найбільшим профспілковим об’єднанням галузі.

Профспілка Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria припинила страйк у середу після того, як НПЗ Dangote погодився перевести на інші посади працівників, звільнених через нібито саботаж.

Країна також втратила 1,7 млрд кубічних футів газу на добу та понад 1 200 МВт генерації електроенергії.

"Це дорівнює близько 16% національного видобутку нафти, 30% реалізованого газу та 20% виробництва електроенергії", — зазначено в листі, датованому 29 вересня.

Нігерія в середньому видобуває 1,5 млн барелів нафти на добу, а найбільший на континенті НПЗ забезпечує від 35% до 50% внутрішнього попиту на бензин.

Нагадаємо:

Державна нафтова компанія Нігерії NNPC Limited заявила, що майже повністю зупинила крадіжки з нафтопроводів завдяки скоординованим діям сил оборони та розвідки країни.